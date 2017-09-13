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Ближний Восток

Египет опроверг сообщения об отмене ордера на арест аль-Кардауи

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 12:09 блог версия для печати фото
Юсуф аль-Кардави

Министерство внутренних дел Египта утверждает, что духовный лидер группировки "братья-мусульмане" Юсуф аль-Кардауи не был исключен из списка подозреваемых, которых Интерпол объявил в международный розыск.

МВД направило запрос в международную организацию, чтобы она прояснила свою позицию. Министерство напомнило, что среди обвинений, выдвинутых против богослова, - причастность к убийствам при организации побега исламистов из тюрьмы.

Ирак также потребовал выдачи международного ордера на арест аль-Кардауи. Основанием для этого стали призывы к убийству бывшего премьер-министра Нури аль-Малики, шиита по конфессиональной принадлежности.

Об отмене ордера сообщила Арабская организация прав человека. В опубликованном правозащитниками заявлении это квалифицировалось как поражение египетского режима, пытками вырывающего признания у своих противников.

Аль-Кардауи, которому 91 год, - один из наиболее влиятельных суннитских богословов. Священнослужитель не скрывает ненависти к евреям и считает, что еврейский народ "заслужил" Катастрофу.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 сентября 2017 г.
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