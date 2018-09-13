СМИ: Саудовская Аравия приобрела израильский "Железный купол"

Выходящая в Объединенных Арабских Эмиратах газета "Аль-Халидж" утверждает, что Саудовская Аравия приобрела израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол". Сделка была заключена при американском посредничестве.

Высокопоставленные источники сообщили изданию, что Израиль выступал против продажи комплексов ПРО. Однако США предоставили гарантии, что "Железный купол" не будет задействован против Израиля и его союзников.

За первую батарею Саудовская Аравия заплатила десятки миллионов долларов. Предполагается, что силы ПВО королевства получат ее до конца 2018 года. Она будет развернута на юге, в районе, обстреливаемом йеменскими хуситами. Если система зарекомендует себя, будут приобретены дополнительные батареи.

Согласно публикации, королевство стремиться к тесному сотрудничеству с Израилем, с которым у него общие враги. Взаимодействие в военной сфере включает обмен разведывательной информацией, закупки вооружений и т.д.

Напомним: о том, что Саудовская Аравия заинтересована в приобретении "Железного купола", в начале января 208 сообщила швейцарская газета Basler Zeitung. Цитируя европейского торговца оружием, издание сообщило, что королевство также интересуется системой активной защиты бронетехники "Ветровка".

Противостояние иранской ядерной угрозе привело к значительному сближению Израиля и Саудовской Аравии. При этом государства не спешат с формализацией отношений, предпочитая тайные контакты.





