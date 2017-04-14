14 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 апреля

время публикации: 07:59 | последнее обновление: 08:03 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 апреля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 14 апреля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в ходе операции в арабской деревне Наби Салех, расположенной неподалеку от еврейского религиозного поселения Халамиш (Самария), бойцами пограничной полиции был задержан подозрительный араб, у которого при обыске был найден нож. Задержанный, мужчина около 30 лет, передан для допросов следователям общей службы безопасности.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны двое палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 апреля







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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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