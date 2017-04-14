14 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

В Сирии осуществлен "симметричный" вывоз граждан из зоны боевых действий

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:46 блог версия для печати

Утром в пятницу, 14 апреля, колонна из 60 автобусов, в которых находятся боевики оппозиционных суннитских группировок и члены их семей, выехала из населенных пунктов Забадани и Мадайя (20 км северо-западней Дамаска). Одновременно началась эвакуация жителей населенных пунктов Фуа и Кефрая на северо-западе Сирии, сообщают международные агентства.

В соответствии с соглашением между властями Сирии и представителями суннитской оппозиции, выехавшим из Забадани и Мадайи предоставлен "коридор" в Идлиб. Суннитские оппозиционеры в ответ предоставили возможность жителям Фуа и Кефраи эвакуироваться в Алеппо.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 апреля 2017 г.
Башар Асад: США "сфабриковали" предлог для авиаудара по Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 апреля 2017 г.
Международная коалиция: сообщения об авиаударе по химскладу – намеренная дезинформация
// NEWSru.co.il // В мире // 13 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 апреля 2017 г.
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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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