В Сирии осуществлен "симметричный" вывоз граждан из зоны боевых действий

Утром в пятницу, 14 апреля, колонна из 60 автобусов, в которых находятся боевики оппозиционных суннитских группировок и члены их семей, выехала из населенных пунктов Забадани и Мадайя (20 км северо-западней Дамаска). Одновременно началась эвакуация жителей населенных пунктов Фуа и Кефрая на северо-западе Сирии, сообщают международные агентства.

В соответствии с соглашением между властями Сирии и представителями суннитской оппозиции, выехавшим из Забадани и Мадайи предоставлен "коридор" в Идлиб. Суннитские оппозиционеры в ответ предоставили возможность жителям Фуа и Кефраи эвакуироваться в Алеппо.