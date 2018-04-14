Совбез ООН отклонил проект резолюции об агрессии в отношении Сирии, предложенный РФ

В субботу, 14 апреля, Совет Безопасности ООН, собравшийся на заседание для обсуждения удара по Сирии, отклонил проект резолюции, предложенный Россией, сообщает Reuters.

Этот проект резолюции содержал осуждение "агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников", а также требовал "от США и союзников воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

За принятие резолюции проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре воздержались.

Американский постпред в ООН Никки Хейли заявила на заседании Совета Безопасности, что США готовы вновь нанести удар, если режим Асада снова использует химическое оружие.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по целям в Сирии. Атака была начата в 21:00 по времени Вашингтона (в 4 утра по израильскому времени).

Сирийская армия заявила, что шестеро мирных жителей получили ранения.

Спустя несколько часов, на брифинге для журналистов, представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что силы коалиции выпустили по территории Сирии 105 ракет.

Удар был нанесен по строго определенным целям и носил точечный характер. По словам представителя Пентагона, по исследовательскому центру в окрестностях Дамаска было выпущено 76 ракет, в том числе 57 крылатых ракет Tomahawk. Маккензи заметил, что этот ракетный удар "отбросит сирийскую химическую программу на годы назад".

Второй целью стало "хранилище химического оружия" на западе провинции Хомс. По нему было выпущено 22 ракеты. Третьей целью стал бункер, по которому выпустили 7 ракет.

Командование армии Сирии заявило, что были перехвачены от 13 до 20 ракет и что "противник не достиг своих целей". При этом подчеркивается, что в отражении атаки участвовали только сирийские ПВО (то есть российские средства ПВО задействованы не были). Пентагон заявил, что "ответ Сирии был по всем показателям крайне неэффективным".

Принимающая участие в гражданской войне в Сирии ливанская террористическая организация "Хизбалла" заявила, что ее объекты на сирийской территории не пострадали.

ЦАХАЛ в операции не участвовал. Пресс-служба израильской армии нынешние события в Сирии не комментирует. Попыток ударов по израильской территории со стороны Сирии, Ирана или "Хизбаллы" не зафиксировано.

Министр обороны США Джеймс Мэттис пояснил на брифинге, что американские военные по приказу президента, совместно с союзниками, уничтожали предприятия по разработке химического оружия. По его словам, нынешний удар мощнее, чем тот, что был нанесен год назад, так как Башар Асад "не принял сигнал" и не отказался от применения химического оружия.

Министерство обороны РФ заявило, что США, Великобритания и Франция выпустили по сирийским объектам более 100 крылатых ракет класса "воздух-земля". По данным минобороны РФ, значительная часть ракет была сбита на подлете к целям.

Реакция на проведение операции в Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар коалиции по целям в Сирии был нанесен без санкции Совета Безопасности ООН. Он назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом". О солидарности с позицией РФ заявили власти Белоруссии.

В отличие от России, сразу несколько европейских стран приветствовали действия коалиции. В частности, Испания, Нидерланды, Литва и Украина сочли удар по Сирии "законным и пропорциональным ответом". Действия коалиции поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Турция, Саудовская Аравия и Бахрейн также приветствовали удар по целям в Сирии, назвав его "соразмерным ответом".

О своем "жестком осуждении" атаки на Сирию заявили Тегеран и руководство террористической организации "Хизбалла".

Повод для нынешней операции: химическая атака в Думе

7 апреля в сирийском городе Дума, который в течение длительного периода подвергается ударам авиации армии Асада, была осуществлена атака, по всей видимости, с применением химического оружия. Жертвами этой атаки, по разным данным, стали от 40 до 200 человек, в том числе мирные граждане.

Режим Асада заявил, что отравляющие вещества применены не были. Власти России настаивают на том, что доказательств применения химического оружия сирийской регулярной армией нет, и призывают США и их союзников воздержаться от военных действий против Асада.

В Вашингтоне настаивают на том, что доказательства применения химического оружия в Думе 7 апреля есть, и возлагают ответственность на Дамаск. Белый дом ссылается на сведения, полученные от разведслужб и союзников в регионе. Применение химического оружия в Думе подтверждено экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Какие силы западной коалиции направляются в Сирию

10 апреля стало известно, что американский авианосец Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy, ракетных эсминцев Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Как сообщал сайт Stars & Stripes со ссылкой на командование ВМС США, позже к этой группе, следующей в восточное Средиземноморье к берегам Сирии, присоединятся эсминцы Jason Dunham и The Sullivans.

Ранее сообщалось, что после совещания по поводу химической атаки в сирийской Думе, которое 9 апреля провел в Белом доме президент США Дональд Трамп с военачальниками и кабинетом безопасности, корабли американского военного флота направились в восточное Средиземноморье. The Wall Street Journal писал о присутствии в восточном Средиземноморье американского ракетного эсминца Donald Cook, несущего до 60 ракет Tomahawk. Он находится примерно в 100 км западнее сирийского порта Тартус, где расположена российская военная база, и вскоре к нему может приблизиться эсминец Porter.

По сведениям турецких СМИ, российские военные самолеты летали над эсминцем Donald Cook на низкой высоте, пишет сайт magapill.com. Кроме того, российские истребители совершали полеты над французским фрегатом Aquitaine, который сопровождает американский эсминец, пишет Ouest France.

Сообщалось также, что в сторону Сирии направляются эсминец Laboon и подводная лодка Georgia американских ВМС. Субмарина Georgia может нести до 154 ракет Tomahawk.

По сведениям uawire.org, к операции в Сирии могут также подключить десантный вертолетоносец Iwo Jima, который в настоящее время находится в Красном море. Этот ресурс упоминает о том, что в Средиземном море, помимо прочих, находятся эсминец Carney и подлодка John Warner ВМС США.

Кроме того сообщалось, что британские ВВС направили в восточное Средиземноморье самолет KC2 для дозаправки истребителей, базирующихся на Кипре.

Действия Израиля

Израиль сосредоточился на защите собственных рубежей и будет следить за развитием событий в Сирии. При этом, по всей видимости, сохранится координация действий в Сирии между командованием ЦАХАЛа и российской армии. Как сообщил Ynet со ссылкой на официальные источники в США, Израиль был заранее проинформирован об ударе по Сирии, который планировали нанести страны коалиции.

Напомним, что в ночь на 9 апреля, через день после химической атаки в Думе, был нанесен ракетный удар по целям на сирийской авиабазе Т-4 ("Тайфур", она же или "Тифор" или "Тийяс") в провинции Хомс. Министерство обороны России заявило, что эту атаку осуществили израильские ВВС, действовавшие из воздушного пространства Ливана. По сведениям SOHR, в результате авиаудара был причинен значительный ущерб, погибли 14 человек, в их числе не менее четырех иранцев, среди которых, как сообщило иранское агентство Fars, был полковник "Корпуса стражей Исламской революции" Махди Дехкан Яздли, который командовал иранскими беспилотными летательными аппаратами в Сирии. Израиль не комментирует эту информацию.

Действия России

Россия, являющаяся союзником режима Асада, выступала категорически против планов США по нанесению ударов по целям в Сирии. Москва настаивала на том, что нет доказательств применения химического оружия сирийской армией. РФ блокировала антиасадовские резолюции в СБ ООН.

При этом российские политики предупреждали, что активное вмешательство США в боевые действия в Сирии может иметь катастрофические последствия для всего региона. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Россия была заранее предупреждена о намерениях коалиции.

В субботу, 14 апреля, после удара, нанесенного коалицией по целям в Сирии, российские системы ПВО в Сирии были "приведены в боевой режим работы".

Действия Сирии

Дамаск готовился к отражению американского ракетного удара и проводил передислокацию сил с целью минимизации ущерба.

Израильский сайт NzivNet писал, что сирийские ВВС перебазировали лучшие из своих истребителей на российскую авиабазу около Латакии ("Хмеймим"). Позже эти сведения были подтверждены и другими источниками.

Сообщалось, что демонтируются позиции сирийской 4-й бронетанковой дивизии около Дамаска. Были приведены в состояние максимальной готовности службы обеспечения безопасности президентского дворца в Дамаске и всех сирийских аэропортов и аэродромов.

На этом фоне распространились слухи об экстренной эвакуации в Тегеран Башара Асада и его семьи. Однако эти слухи не получили официального подтверждения.

Реакция США на химическую атаку в Сирии год назад

4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне, в провинции Идлиб, погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами. США тогда возложили ответственность за эту химическую атаку на режим Асада.

В ночь на 7 апреля 2017 года эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе "Шайрат", расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Авиабаза "Шайрат" была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб. По оценке министерства обороны США, тогда 58 из 59 крылатых ракет поразили намеченные цели. При этом два высокопоставленных представителя военного командования заявляли CNN, что в результате ракетного удара были ликвидированы около 20 самолетов сирийских ВВС.

Позже министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в результате американского ракетного удара по авиабазе Шайрат были уничтожены 20% самолетов, которые использовали сирийские ВВС. Была также приведена оценка минобороны США, согласно которой ракетный удар также причинил значительный ущерб средствам ПВО, системе топливного обеспечения авиабазы и складам боеприпасов.

Минобороны США подчеркивало, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан, и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.

Однако вскоре сирийские ВВС возобновили боевые вылеты. В Дамаске утверждали, что удар по базе "Шайрат" не отразился существенным образом на боеспособности сирийской регулярной армии и ее союзников.





