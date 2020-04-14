ХАМАС предложил "обмен пленными": 250 террористов за сведения о судьбе израильтян

Руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) через немецкого посредника, участвовавшего в организации "сделки Шалита" в 2011 году, передало властям Израиля предложение об "обмене пленными", пишет ливанская газета "Аль-Ахбар".

Согласно указанному источнику, ХАМАС предлагает осуществить сделку в несколько этапов. На первом этапе ХАМАС требует выпустить из израильских тюрем 250 заключенных, осужденных за террористическую деятельность – прежде всего несовершеннолетних, женщин и пожилых, говорится в публикации "Аль-Ахбар". Список вскоре будет передан израильским властям, сообщает ливанское издание. В случае, если это требование будет удовлетворено, ХАМАС готов предоставить информацию о судьбе четырех израильских "заключенных", удерживаемых в секторе Газы.

При этом ХАМАС подчеркивает, что второго этапа сделки не будет до тех пор, пока из израильских тюрем не выпустят 55 заключенных – активистов ХАМАСа, освобожденных в 2011 году в рамках "сделки Шалита", а затем вновь арестованных во время операции "Вернуть братьев" летом 2014 года.

Над подготовкой условий сделки работала канцелярия главы правительства Газы Яхьи Синуара. В руководстве ХАМАСа заявляют, что пока "лидеры оккупационного режима отказываются принимать эти условия", пишет ливанская газета.

Руководство ХАМАСа официально не подтверждает и не комментирует публикацию "Аль-Ахбар". Отметим, что через этого ливанское издание ХАМАС зачастую распространяет сведения, которые не считает правильным подтверждать официально.

Израильтяне, удерживаемые в Газе

Напомним, что остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.

Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.

Кроме того, в Газе удерживают двух израильских бедуинов, также страдающих психическими заболеваниями и пересекших границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году) и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму (пропал без вести в 2016 году).

Таким образом, в Газе, по всей видимости, остаются в плену трое израильских граждан (если кого-то из пленных не переправили в Египет), кроме того удерживаются тела двух погибших. Но ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". По сведениям "Аль-Ахбар", в руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".







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