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Ближний Восток

Пресс-служба ХАМАС: группировка не роет туннели под жилыми домами

время публикации: 22:26 | последнее обновление: 22:26 блог версия для печати фото
Пресс-служба ХАМАС: группировка не роет туннели под жилыми домами

В понедельник, 14 августа, на официальном сайте террористической группировки ХАМАС появилось опровержение информации о том, что группировка прокладывает туннели под жилыми домами.

В заявлении для прессы говорится, что утверждения израильских военных о том, что жилые дома используются для прикрытия инфраструктуры террора, являются откровенной ложью.

Пресс-служба террористической группировки заявила, что Израиль ведет психологическую атаку против палестинского народа, а также с помощью лжи пытается узаконить преступления, совершенные против гражданского населения сектора Газы.

Это заявление является ответом на информацию, которую сообщил журналистам командующий южным округом ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир 10 августа.

По его словам, ЦАХАЛ обнаружил в северной части сектора Газы два туннеля и инфраструктуру террора. Одно из зданий является многоэтажным и было построено в последние два года, после операции "Нерушимая скала". ХАМАС использовал процесс строительства для того, чтобы создать под фундаментом здания инфраструктуру, необходимую для террористической деятельности.

Второе здание, в котором живет многодетная семья, находится в непосредственной близости от мечети. По словам генерала-майора Замира, эти здания являются примером того, как организация ХАМАС действует внутри населенных районов сектора Газы, стремясь тем самым ограничить свободу действий ЦАХАЛа в момент вооруженной конфронтации: "В случае, если ЦАХАЛ будет там действовать, ХАМАС попытается использовать это для очередного акта делегитимации Израиля в глазах мирового сообщества". В то же время генерал-майор Замир отметил: "Эти и подобные здания являются легитимной военной целью, и вся ответственность за последствия ляжет на плечи организации ХАМАС".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2017 г.
ЦАХАЛ: ХАМАС строит в Газе инфраструктуру террора под жилыми домами







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