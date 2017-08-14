14 августа 2017 г.
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"Хизбалла" распространяет в социальных сетях плакаты с угрозами в адрес Израиля

время публикации: 16:12 | последнее обновление: 16:22 блог версия для печати фото
"Хизбалла" распространяет в социальных сетях плакаты с угрозами в адрес Израиля

Ливанская группировка "Хизбалла" через социальные сети распространяет угрозы в адрес Израиля. Пропагандистская кампания была развернута в Facebook к 11-летию с момента окончания Второй Ливанской войны.

Дизайнеры шиитской группировки подготовили серию постеров с надписями на арабском языке и на ломанном иврите, которые, в частности, можно увидеть в блоге Maydani.net.

На случай новой войны "Хизбалла" рекомендует израильтянам запастись несколькими предметами: фонариками и батарейками к ним, так как будут атакованы израильские электростанции. Еще, по мнению "Хизбаллы", израильтянам потребуются успокоительные таблетки, чтобы сохранять хладнокровие; противогазы, так как будет атаковано хранилище с аммиаком. Военнослужащим ВМС террористы рекомендуют иметь спасательные плавсредства, и всем израильтянам - кроссовки, чтобы убегать.

Накануне, 13 августа, принадлежащий "Хизбалле" телеканал "Аль-Манар" транслировал речь генсека шиитской группировки шейха Хасана Насраллы, который утверждал, что за время, прошедшее после Второй Ливанской войны, мощь "Хизбаллы" выросла в 100 раз и что Израиль уклоняется от нового вооруженного столкновения, опасаясь ливанской группировки. Традиционно никто из израильских лидеров не отреагировал на угрозы со стороны Насраллы.

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