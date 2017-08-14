В ПА и секторе Газы освобождены журналисты, подозреваемые в связях с ХАМАС и ФАТХ

В понедельник, 14 августа, суды Палестинской автономии в Бейт-Лехеме, Шхеме и Хевроне постановили освободить шестерых журналистов, которые были задержаны властями на прошлой неделе по подозрению в связях с ХАМАС.

Пятеро из шестерых задержанных вышли на свободу под денежный залог.

По информации сайта Palinfo.com, журналисты, работавшие на различные палестинские СМИ, были задержаны на основании нового закона об электронных СМИ и пропаганде в интернете.

В это же время власти сектора Газы приняли решение об освобождении журналиста, который был заподозрен в связях с ФАТХ.