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Ближний Восток

В ПА и секторе Газы освобождены журналисты, подозреваемые в связях с ХАМАС и ФАТХ

время публикации: 18:15 | последнее обновление: 18:17 блог версия для печати фото
В ПА и секторе Газы освобождены журналисты, подозреваемые в связях с ХАМАС и ФАТХ

В понедельник, 14 августа, суды Палестинской автономии в Бейт-Лехеме, Шхеме и Хевроне постановили освободить шестерых журналистов, которые были задержаны властями на прошлой неделе по подозрению в связях с ХАМАС.

Пятеро из шестерых задержанных вышли на свободу под денежный залог.

По информации сайта Palinfo.com, журналисты, работавшие на различные палестинские СМИ, были задержаны на основании нового закона об электронных СМИ и пропаганде в интернете.

В это же время власти сектора Газы приняли решение об освобождении журналиста, который был заподозрен в связях с ФАТХ.

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