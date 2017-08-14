Глава КСИР: "ИГ – передовой отряд сионистов"

Командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Али Джафари принял участие в церемонии похорон офицера КСИР Мохсена Ходжаджи, убитого недавно в Сирии боевиками "Исламского государства".

Ходжаджи, входивший в группу иранских военных советников, неделю назад попал в руки джихадистов в районе сирийско-иранской границы. Через два дня после пленения он был обезглавлен.

По словам Джафари, "Исламское государство" - передовой отряд сионизма, выпестованный силами международного невежества, то есть США. С помощью суннитских террористов американцы пытаются помешать прогрессу великого народа Ирана.