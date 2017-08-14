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"Хизбалла" выбила из Арсаля вторую группировку джихадистов

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 15:45 блог версия для печати фото
"Хизбалла" выбила из Арсаля вторую группировку джихадистов

Боевики радикальной суннитской группировки "Сарайя Ахль аш-Шам" и члены их семей начали эвакуацию из расположенного на северо-востоке Ливана горного района Арсаль.

После того, как шиитская группировка "Хизбалла" начала наступление на позиции джихадистов, те предпочли начать переговоры. Была достигнута договоренность об эвакуации в Сирию 300 боевиков и 3.000 членов их семей.

После завершения операции "Исламское государство" останется последней суннитской террористической группировкой, закрепившейся на ливанской территории. "Хизбалла" заявляет, что очистит Ливан и от присутствия ИГ.

Добавим, что соглашения достигаются по модели, впервые примененной в Сирии. Там противники режима получали возможность покинуть осажденные анклавы с семьями и оружием. Территория переходила под контроль правительства.

По такой же схеме было заключено и соглашение между "Хизбаллой" и "Хайят Тахрир аш-Шам". Джихадисты и их родственники покинули Арсаль. Всего было эвакуировано около 9.000 человек.

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