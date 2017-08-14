Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 14 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операций в Бейт Сахуре и Ятте были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами. Во время операции в районе Акабы брошенным камнем был легко ранен военнослужащий ЦАХАЛа.