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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 августа

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 14 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операций в Бейт Сахуре и Ятте были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами. Во время операции в районе Акабы брошенным камнем был легко ранен военнослужащий ЦАХАЛа.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 августа







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Понедельник, 14 августа 2017 г.
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