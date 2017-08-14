Египет открыл КПП Рафах для участников Хаджа

Утром 14 августа власти Египта разрешили выехать из сектора Газы паломникам, направляющимся на Хадж в Саудовскую Аравию. Для них был открыт расположенный на юге сектора КПП Рафах.

Предполагается, что 14 августа пограничный переход пересекут 800 человек. За четыре дня, что КПП останется открытым, в Египет смогут въехать 2.500 жителей сектора, получивших специальную визу паломника.

Добавим, что в прошлый раз пограничный переход открывался в мае 2017 года, несмотря на обещание президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси открывать его значительно чаще. Таким образом, главным выездом из сектора остается КПП Эрез.