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Ближний Восток

В Турции перевернулся автобус, не менее четырех погибших

время публикации: 09:53 | последнее обновление: 09:53 блог версия для печати фото
В Турции перевернулся автобус, не менее четырех погибших

Утром в понедельник, 14 августа, на трассе Анкара-Конья перевернулся автобус. В результате аварии погибли не менее четырех человек, множество людей получили травмы, сообщает издание Daily Sabah.

По предварительным данным, водитель автобуса, ехавшего на высокой скорости, не справился с управлением на сложном участке трассы.

Известно, что автобус следовал в южную провинцию Хатай из северо-западной провинции Балыкесир.

По словам медиков, число жертв этого ДТП может возрасти, так как некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы.

Есть ли иностранцы среди погибших и пострадавших в результате этой аварии, пока неизвестно.

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