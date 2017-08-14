В Турции перевернулся автобус, не менее четырех погибших

Утром в понедельник, 14 августа, на трассе Анкара-Конья перевернулся автобус. В результате аварии погибли не менее четырех человек, множество людей получили травмы, сообщает издание Daily Sabah.

По предварительным данным, водитель автобуса, ехавшего на высокой скорости, не справился с управлением на сложном участке трассы.

Известно, что автобус следовал в южную провинцию Хатай из северо-западной провинции Балыкесир.

По словам медиков, число жертв этого ДТП может возрасти, так как некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы.

Есть ли иностранцы среди погибших и пострадавших в результате этой аварии, пока неизвестно.