ООН требует от Палестинской автономии разъяснений по поводу ксенофобии и антисемитизма

Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией потребовал от Палестинской автономии разъяснений по поводу ксенофобии и антисемитизма в выступлениях официальных лиц, в средствах массовой информации и в учебниках.

В частности, представитель Южной Кореи в комитете Чинсан Чанг потребовала от палестинского представительства объяснений по поводу приведенных некоторыми НКО примеров антисемитских, ксенофобских и антиизраильских выступлений и публикаций СМИ, сообщает Jerusalem Post.

Эксперт комитета Сильва Альбукерке поинтересовался, как Палестинская автономия борется с антисемитизмом в школьных учебниках.

Еще один член комитета Бакари Сидики Диаби поинтересовался у палестинской делегации, существует ли в Палестинской автономии еврейское меньшинство, и как еврейская община и другие меньшинства представлены в местных СМИ. Он также выразил недоумение по поводу отсутствия в законодательстве автономии мер по защите правозащитников и борцов с ксенофобией и расизмом.

Большую часть времени представители автономии вместо ответов на вопросы отвечали обвинениями в адрес Израиля. В ответ Чанг заявила, что на текущий момент комитет сосредоточен на вопросе о защите прав человека непосредственно в Палестинской автономии, вне связи с Израилем. В частности, она потребовала отчетов о положении друзов и черкесов на территории автономии, данных о реализации на территории автономии международных конвенций по правам человека, о законах, направленных на борьбу с расизмом и ксенофобией.

Кроме того, комитет поинтересовался, какие меры предпринимает Палестинская автономия для сокращения количества палестинских беженцев, для борьбы с дискриминацией женщин.

Ответ на эти запросы Палестинская автономия должна предоставить в среду, 14 августа.

Следует отметить, что Палестинская автономия подписала семь из девяти конвенций ООН по защите прав человека, и должна отчитываться об их реализации.





