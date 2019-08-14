18+
14 августа 2019 г.
последняя новость: 15:03
Почему провал кампании саудитов в Йемене — плохие новости для Израиля
Шведский изобретатель делает велосипеды из кофейных капсул
Сообщения пользователей соцсетей прослушивают, но под благовидным предлогом
Ид аль-Адха: как его празднуют арабы Израиля
Суп в летний день
5 причин, когда лучше не тренироваться
Дмитрий Быков: 20 лет Путина и 20 лет отката назад
Почему пропал Первый канал
Территория США уязвима перед "Хизбаллой"
Память о Храме
Линор Горалик о боли, об Израиле и России
Если вожак промахнется
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:55 В Иране арестован всемирно известный антрополог
11:08 ООН требует от Палестинской автономии разъяснений по поводу ксенофобии и антисемитизма
08:29 СМИ: боевики ХАМАСа без приказа руководства пытались совершить теракт на границе Газы
07:15 Глава МИД Ирана: "Хизбалла" показала миру, что сионистский режим может быть побежден
22:38 Бывший вице-премьер Ирака заявил о причастности Израиля к взрывам около Багдада
10:03 Гринблатт: Трамп пока не определил дату обнародования "сделки века"
07:12 Взрывы на базе проиранских сил около Багдада: халатность или удар Израиля
23:32 На границе с Газой задержан палестинский араб, вооруженный ножом
20:33 Взрывы на военной базе возле Багдада
17:47 Зариф: "Американское оружие превратило Залив в бочку с порохом"
Загрузка...
Ближний Восток

ООН требует от Палестинской автономии разъяснений по поводу ксенофобии и антисемитизма

время публикации: 11:08 | последнее обновление: 14:56 блог версия для печати фото
ООН требует от Палестинской автономии разъяснений по поводу ксенофобии и антисемитизма
Школа в Газе
Детский военный лагерь в Газе

Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией потребовал от Палестинской автономии разъяснений по поводу ксенофобии и антисемитизма в выступлениях официальных лиц, в средствах массовой информации и в учебниках.

В частности, представитель Южной Кореи в комитете Чинсан Чанг потребовала от палестинского представительства объяснений по поводу приведенных некоторыми НКО примеров антисемитских, ксенофобских и антиизраильских выступлений и публикаций СМИ, сообщает Jerusalem Post.

Эксперт комитета Сильва Альбукерке поинтересовался, как Палестинская автономия борется с антисемитизмом в школьных учебниках.

Еще один член комитета Бакари Сидики Диаби поинтересовался у палестинской делегации, существует ли в Палестинской автономии еврейское меньшинство, и как еврейская община и другие меньшинства представлены в местных СМИ. Он также выразил недоумение по поводу отсутствия в законодательстве автономии мер по защите правозащитников и борцов с ксенофобией и расизмом.

Большую часть времени представители автономии вместо ответов на вопросы отвечали обвинениями в адрес Израиля. В ответ Чанг заявила, что на текущий момент комитет сосредоточен на вопросе о защите прав человека непосредственно в Палестинской автономии, вне связи с Израилем. В частности, она потребовала отчетов о положении друзов и черкесов на территории автономии, данных о реализации на территории автономии международных конвенций по правам человека, о законах, направленных на борьбу с расизмом и ксенофобией.

Кроме того, комитет поинтересовался, какие меры предпринимает Палестинская автономия для сокращения количества палестинских беженцев, для борьбы с дискриминацией женщин.

Ответ на эти запросы Палестинская автономия должна предоставить в среду, 14 августа.

Следует отметить, что Палестинская автономия подписала семь из девяти конвенций ООН по защите прав человека, и должна отчитываться об их реализации.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Среда, 14 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019