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Ближний Восток

Семья "Мисс Ирак" покинула родину из-за фотографии дочери вместе с израильтянкой

время публикации: 16:44 | последнее обновление: 17:04 блог версия для печати фото
"Селфи" Адар Гандельсман и Сара Идан
Адар Гандельсман и Сара Идан
Адар Гандельсман
ВСЕ ФОТО

Селфи красавиц из Израиля и Ирака, опубликованные ими месяц назад на страницах Instagram во время подготовки к конкурсу "Мисс Вселенная 2017", привели к тому, что семья "Мисс Ирак" Сары Идан была вынуждена покинуть родину, сообщает сайт i24news.tv.

19-летняя израильская модель Адар Гандельсман, вице-мисс конкурса "Королева красоты Израиля", представлявшая нашу страну на Miss Universe 2017 в Лас-Вегасе (США), опубликовала "селфи" вместе с "Мисс Ирак" 27-летней Сарой Идан 14 ноября, за две недели до финала. Причем и Сара Идан опубликовала снимок вместе с Адар в своем Instagram, с подписью "Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel". И эти снимки по-прежнему можно найти на их страницах.

Адар Гандельсман сообщила 12-му каналу израильского телевидения, что после публикации этих снимков семья Сары Идан стала получать угрозы. Неизвестные угрожали убить родственников Сары и ее саму, если она не уберет снимок из Instagram. После этого, по словам Адар, семья Идан покинула Ирак и не намерена возвращаться, пока ситуация не успокоится. Израильтянка говорит также, что продолжает поддерживать контакты с Сарой, которая в настоящее время живет в США.

Израильская участница конкурса "Мисс Вселенная" заявила, что ни она, ни Сара Идан не жалеют о публикации.

Отметим, что общие снимки "Мисс Израиль" и "Мисс Ирак" публиковались многими СМИ и получили "вирусное" распространение в социальных сетях. Поэтому их удаление из Instagram не имело смысла. Девушки не захотели отказываться от своих слов о дружбе и взаимном уважении. Сара позже заявила, что ее дружеские отношения с Адар не означают поддержку политики правительства Израиля.

Get to know, this is Miss Iraq and she's amazing❤️

A post shared by Miss Universe Israel🇮🇱 (@adar_gandelsman) on

Адар Гандельсман, выросшая в Ашкелоне в семье репатриантов из Бразилии, является военнослужащей ЦАХАЛа. Она профессиональная модель, сотрудничает с благотворительной организацией, помогающей детям-инвалидам.

Сара Абдали Идан родилась и выросла в Багдаде, в курдской семье. Является обладательницей титула Miss Universe Iraq 2017. Она Профессиональный музыкант (диплом получила в Лос-Анджелесе), мечтает стать известной певицей.

Ни Адар, ни Сара не прошли в финал конкурса "Мисс Вселенная 2017".

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль обычно посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная". Победить израильтянке на конкурсе "Мисс Вселенная" крайне сложно – из-за исключительной конкуренции. Шансы на хороший результат на конкурсе "Мисс Мира" несколько выше. В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей этого конкурса. Впрочем, и на конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль однажды праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).



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