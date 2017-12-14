ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на четверг, 14 декабря, нанесли серию ударов по целям в секторе Газы.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, были атакованы три объекта террористической организации ХАМАС, находящейся у власти в секторе.

Информация из палестинских источников о пострадавших и причиненном материальном ущербе в результате израильских авиаударов не поступала.

Палестинское агентство Maan передает, что израильские самолеты атаковали наблюдательную вышку к северо-западу от города Газа, цель к югу от районе Зейтун, цель около лагеря беженцев Дир эль-Балах, цель к западу от лагеря беженцев Нусейрат и цель к западу от Хан-Юниса. Таким образом, по сведениям Maan, были атакованы пять целей.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, сообщает: пять ракет было выпущено израильскими ВВС по объектам боевиков в районах Бадра и Курайша, к югу от города Газа, была обстреляна база "военно-морских сил" ХАМАСа к северо-западу от города Газа, несколько ракет были выпущены по позициям "Бригад Изаддина аль-Касама", расположенным западней лагеря Дир эль-Балах. Кроме того, израильские самолеты совершали облеты в районе Хан-Юниса, к южной части побережья Газы приблизились израильские военные корабли.

Действия ВВС стали реакцией на очередной ракетный обстрел территории Израиля, отмечает армейская пресс-служба.

Как сообщалось ранее, вечером в среду из сектора Газы в сторону Израиля террористы выпустили четыре ракеты. Две из них были сбиты системой ПРО "Железный купол" в небе над Сдеротом, одна разорвалась на незастроенной местности в региональном совете Эшколь. Четвертая ракета упала на территории сектора Газы, причинив ущерб школе, принадлежащей Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики оказали помощь трем людям в Западном Негеве. 30-летний мужчина упал и получил травму, когда искал укрытие. Еще двум людям потребовалась помощь для выхода из шокового состояния.

Отметим, что израильская территория третий день подряд подвергается обстрелам из сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в связи со сложной ситуацией в области безопасности принято решение закрыть КПП "Эрез" и КПП "Керем Шалом". В сообщении говорится, что оба контрольно-пропускных пункта на границе с сектором Газы прекратят работать с 14 декабря.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 10 обстрелов. 17 ракет. Нет пострадавших (по данным на 13 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





