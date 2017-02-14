The Telegraph: Израиль отозвал посла из Египта, его жизни грозила опасность

Министерство иностранных дел отозвало на родину израильского посла в Каире Давида Говрина. Основанием для этого стали опасения за личную безопасность главы дипломатической миссии. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Согласно публикации, Говрин вернулся в Израиль еще в конце 2016 года. Он продолжает работать из Иерусалима. Неизвестно, когда дипломат вернется в египетскую столицу. МИД Израиля не комментирует эту информацию.

Позднее эта информация была подтверждена источниками в ШАБАК, пишет Maariv.

Информация также была подтверждена МИД Египта.

Решение о назначении Говрина главой миссии в Каире было принято год назад. Он приступил к исполнению своих обязанностей летом 2016 года, сменив Хаима Корена. Отметим, что предшественник Говрина попросил о досрочном завершении каденции.

Посол - потомственный дипломат, обладатель докторской степени по истории Ближнего Востока, до сих пор работал на различных должностях в министерстве иностранных дел в Израиле. Перед назначением в Египет он занимал пост начальника иорданского отдела израильского МИДа.

Напомним, что в сентябре 2011 года, через несколько месяцев после свержения президента Хусни Мубарака, толпа взяла штурмом здание, где располагалось израильское посольство. Участникам беспорядков удалось сорвать со здания израильский флаг.

Охранники держали оборону в здании в течение нескольких часов, пока израильскому и американскому руководству не удалось заставить главу Высшего совета вооруженных сил фельдмаршала Мухаммада Тантауи направить к посольству коммандос.

В то же время нынешнее египетское руководство и правительство Биньямина Нетаниягу наладили тесное сотрудничество. Израиль оказывает юго-западному соседу помощь в борьбе с террором. Египетское отделение "Исламского государства" неоднократно выступало с угрозами в адрес еврейского государства.





