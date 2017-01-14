14 января 2017 г.
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Ближний Восток

Аббас: мы откажемся от признания Израиля, если Трамп перенесет посольство

время публикации: 12:15 | последнее обновление: 12:15 блог версия для печати

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) сказал, что палестинцы готовят разные ответные меры на случай переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим.

В интервью Le Figaro Махмуд Аббас сказал, что, перенеся посольство в Иерусалим, США утратят всякое право участвовать в урегулировании ближневосточного конфликта, а также убьют мирный процесс.

По его словам, палестинцы могут принять в ответ несколько мер, в том числе, готовы отказаться от признания государства Израиль.

Палестинский лидер назвал запланированную на 15 января Парижскую мирную конференцию последним шансом добиться мирного соглашения на основе принципа двух государств для двух народов. Аббас сказал, что палестинцы устали и настаивают на том, чтобы 2017 год стал последним годом оккупации, передало агентство WAFA.

Махмуд Аббас повторил, что следует принять соглашение на основе норм международного права и резолюций ООН, учитывающих границы 1967 года.

Аббас планирует принять участие в заключительной части мирной конференции в Париже. Израильское правительство ранее заявило, что игнорирует это мероприятие.

Выступавший в эфире радиостанции "Решет Бет" Деннис Росс, бывший советник американского президента, сказал, что перенос посольства в Иерусалим возможен, но действовать следует аккуратно, тщательно подготовив почву и дав всем сторонам достаточно времени, чтобы смириться с этой идеей.

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Суббота, 14 января 2017 г.
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