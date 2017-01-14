Следователи впервые обвиняют Асада в применении химического оружия

Международная следственная группа впервые заявила о возможной непосредственной причастности президента Сирии Башара Асада к применению химического оружия против мирного населения.

Об этом говорится в докладе следователей, поступившем в распоряжение информационного агентства Reuters. Доклад пока еще не опубликован.

В предыдущих версиях доклада ООН и Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) указывались только данные подразделений правительственных войск, без упоминаний командиров и представителей властей, которые отдали приказ о применении ядовитых газов.

В новом докладе сказано, что к бомбардировкам с применением хлора в 2014 и 2015 годах причастен президент Сирии Башар Асад, его брат Махер Асад, который командует элитной 4-й Дивизией, министр обороны, начальник военной разведки, командующий ВВС и некоторые другие высокопоставленные представители сирийского режима. Следователи полагают, что решение применить химическое оружие принимали высшие должностные лица.

Сирийское правительство категорически отрицает, что применяло химическое оружие. Официальный Дамаск утверждает, что ядовитые газы используют террористы "Исламского государства". Министерство обороны России поддерживает эти утверждения.

Следует отметить, что режим Асада в 2013 году согласился выдать все химическое оружие. Из доклада следует, что правительственные войска продолжали применять хлор и после заключения этого соглашения.