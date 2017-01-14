14 января 2017 г.
последняя новость: 21:43
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Ближний Восток

Ливанский генерал предположил, что Израиль уничтожил в Дамаске ракеты "Хизбаллы"

время публикации: 21:15 | последнее обновление: 21:18 блог версия для печати фото
Кадр видеозаписи, распространяемой в соцсетях

Бригадный генерал в отставке Халил аль-Халу прокомментировал по просьбе ливанской газеты "Ан-Нахар" причины возможного израильского ракетного удара по аэропорту Меззе под Дамаском.

Генерал отметил, что Израиль с самого начала сирийской гражданской войны придерживается определенного курса. Иерусалим стремится не позволять террористической организации "Хизбалла" использовать Голанские высоты для ударов по своей территории, поэтому ликвидирует высокопоставленных лидеров группировки, сказал он. Помимо этого, израильские военные наносят удары по складам с ракетами, предназначенными для "Хизбаллы". В частности, в прошлом сообщалось об уничтожении ракет класса "земля-земля" и противокорабельных ракет.

Халил аль-Халу сказал, что, скорее всего, и на этот раз израильские военные уничтожили какие-то ракеты, присланные из Ирана для "Хизбаллы". Он отметил, что аэропорт Меззе используют иранцы для поставок оружия ливанским боевикам. По его мнению, на сей раз мог быть нанесен удар по ракетам "земля-земля", зенитным или противокорабельным ракетам.

Генерал подчеркнул, что израильские военные не стали бы атаковать объекты сирийской армии без такой причины, так как Израиль не ищет войны с Сирией, а сирийские вооруженные силы на данный момент не идут ни в какое сравнение с ЦАХАЛом.

Напомним, по версии иностранных источников, израильские самолеты F-35 выпустили несколько ракет по военному аэродрому Меззе в Дамаске. Российское информагентство "Спутник" при этом отметило, что израильские самолеты выпустили ракеты, находясь в воздушном пространстве Израиля. Сирийские СМИ утверждали также, что израильская армия применила ракеты "земля-земля", а не только авиацию.

Израильские власти не комментируют слухи об ударах по сирийской территории.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 января 2017 г.
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Сирийская правительственная армия: Израиль нанес ракетный удар по цели в Дамаске







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