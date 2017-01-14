Боевики ИГ начали очередное наступление на Дир аз-Зур

Боевики террористической организации "Исламское государство" начали новое наступление на город Дир аз-Зур, удерживаемый правительственными войсками, сообщили оппозиционные сирийские источники.

Согласно этой информации, боевики ИГ атаковали одновременно районы Аль-Барилия и Аль-Рашидия, где начались ожесточенные бои с солдатами 123-й бригады правительственных войск.

Вскоре после этой атаки боевики ИГ нанесли удар по аэропорту Дир аз-Зура и попытались прорваться на территорию этого стратегически важного объекта.

Правительственные войска нанесли удар ракетами по ИГ и вынудили террористов отступить от Аль-Барилии. Затем сирийская авиация начала бомбить позиции боевиков ИГ.