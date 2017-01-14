Иракская армия заняла университет Мосула и нашла следы работы над химическим оружием

Государственное телевидение Ирака сообщило, что иракские правительственные войска захватили университет Мосула. Боевики террористической организации "Исламское государство" использовали университет в качестве своего штаба.

По предварительным данным, в университетских лабораториях обнаружены следы работы по созданию химического оружия.

Генерал-лейтенант Талиб Шарати, командующий антитеррористическими операциями, сказал, что захват университета стал важной победой правительственных войск.

Иракская армия заняла большую часть восточной половины Мосула и контролирует три из пяти мостов через Тигр.

Помимо этого, местные источники сообщили, что ранее на этой неделе в результате ракетного обстрела одного из кварталов Мосула, удерживаемых ИГ, погибли не менее 30 мирных жителей.