14 января 2017 г.
последняя новость: 18:40
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:42 Иракская армия заняла университет Мосула и нашла следы работы над химическим оружием
17:17 Представитель правительства Газы: Турция обещает поставить топливо
14:36 Боевики ИГ начали очередное наступление на Дир аз-Зур
12:45 Турецкая армия сообщила о ликвидации 18 боевиков ИГ
12:15 Аббас: мы откажемся от признания Израиля, если Трамп перенесет посольство
09:58 США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене
08:50 Следователи впервые обвиняют Асада в применении химического оружия
08:20 Палестинские СМИ: ЦАХАЛ подавил беспорядки в Бильине и Кафр-Каддуме, возникшие из-за планов переноса посольства США
21:49 На Синайском полуострове ликвидированы десять боевиков
20:40 Полковник военной разведки был убит в результате теракта под Дамаском
Ближний Восток

Иракская армия заняла университет Мосула и нашла следы работы над химическим оружием

время публикации: 17:42 | последнее обновление: 17:44 блог версия для печати фото
Иракская армия заняла университет Мосула и нашла следы работ над химическим оружием

Государственное телевидение Ирака сообщило, что иракские правительственные войска захватили университет Мосула. Боевики террористической организации "Исламское государство" использовали университет в качестве своего штаба.

По предварительным данным, в университетских лабораториях обнаружены следы работы по созданию химического оружия.

Генерал-лейтенант Талиб Шарати, командующий антитеррористическими операциями, сказал, что захват университета стал важной победой правительственных войск.

Иракская армия заняла большую часть восточной половины Мосула и контролирует три из пяти мостов через Тигр.

Помимо этого, местные источники сообщили, что ранее на этой неделе в результате ракетного обстрела одного из кварталов Мосула, удерживаемых ИГ, погибли не менее 30 мирных жителей.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2017 г.
Иракская армия захватила 80% восточного Мосула
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 января 2017 г.
Битва за Мосул: иракская армия вышла к Тигру
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2016 г.
В Ираке возобновлено наступление на Мосул
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 декабря 2016 г.
Премьер-министр Ирака заявил, что для победы над ИГ требуется еще три месяца
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 декабря 2016 г.
HRW обвиняет иракских ополченцев в убийстве пленных джихадистов ИГ







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 14 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017