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Ближний Восток

Палестинские СМИ: ЦАХАЛ подавил беспорядки в Бильине и Кафр-Каддуме, возникшие из-за планов переноса посольства США

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Палестинские СМИ: ЦАХАЛ подавил беспорядки в Бильине и Кафр-Каддуме, возникшие из-за планов переноса посольства США

Информационное агентство Палестинской автономии MAAN сообщает, что подразделения Армии обороны Израиля и пограничной полиции (МАГАВ) подавили беспорядки, возникшие в результате еженедельного марша протеста, проходившего в деревнях Бильин и Кафр-Каддум.

Для подавления беспорядков были применены слезоточивый газ и нелетальное оружие. Палестинская сторона сообщает о двух раненых.

По утверждению участников беспорядков, их причиной стали планы по переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. При этом следует отметить, что регулярные беспорядки в Бильине происходят уже более десяти лет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 мая 2016 г.
Беспорядки в деревне Наалин, арабы атаковали военнослужащих
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 ноября 2014 г.
Беспорядки в Иудее и Самарии, есть пострадавшие







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