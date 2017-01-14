Палестинские СМИ: ЦАХАЛ подавил беспорядки в Бильине и Кафр-Каддуме, возникшие из-за планов переноса посольства США

Информационное агентство Палестинской автономии MAAN сообщает, что подразделения Армии обороны Израиля и пограничной полиции (МАГАВ) подавили беспорядки, возникшие в результате еженедельного марша протеста, проходившего в деревнях Бильин и Кафр-Каддум.

Для подавления беспорядков были применены слезоточивый газ и нелетальное оружие. Палестинская сторона сообщает о двух раненых.

По утверждению участников беспорядков, их причиной стали планы по переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. При этом следует отметить, что регулярные беспорядки в Бильине происходят уже более десяти лет.