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Ближний Восток

Представитель правительства Газы: Турция обещает поставить топливо

время публикации: 17:17 | последнее обновление: 17:17 блог версия для печати фото
Представитель правительства Газы: Турция обещает поставить топливо

Заместитель главы управления электроэнергии в секторе Газы Фатхи аль-Шейх Халил сказал, что Турция согласилась поставить в Газу значительную партию топлива для электростанции.

Об этом он рассказал на совещании, организованном группировкой "Народный фронт", посвященном поискам выхода из энергетического кризиса в секторе Газы, передает информационное агентство "Маан".

Турция ранее уже предлагала поставлять топливо в сектор Газы, но этот проект так и не был реализован.

Напомним, 12 января в различных городах сектора Газы вновь прошли демонстрации против правительства ХАМАС. Выйти на улицы жителей палестинского анклава вынудил энергетический кризис.

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