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Ближний Восток

Турецкая армия сообщила о ликвидации 18 боевиков ИГ

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
Турецкая армия сообщила о ликвидации 18 боевиков ИГ

Турецкие военные сообщили, что в ходе очередных боевых действий в районе города Баб в Сирии были уничтожены 18 боевиков террористической организации "Исламское государство".

Турецкая армия в рамках операции "Щит Евфрата" разбомбила 214 объектов террористов ИГ, чтобы облегчить наступление сухопутных сил, сообщили 14 января военные источники.

Были уничтожены, в том числе, восемь укрытий террористов, два грузовика с оружием, два штаба и две оборонительных позиции.

Турецкие саперы тем временем сообщили, что нейтрализовали почти три тысячи самодельных взрывных устройств и взорвали 43 мины.

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