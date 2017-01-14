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Ближний Восток

США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене

время публикации: 09:58 | последнее обновление: 09:58 блог версия для печати фото
США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене

Высокопоставленный лидер террористической организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" был уничтожен американской авиацией в Йемене, сообщило информационное агентство Reuters.

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук сказал 13 января, что операция проводилась в воскресенье, 8 января, в провинции Байда. В результате удара с воздуха был уничтожен Абд аль-Рани аль-Расас.

Аль-Расас был местным полевым командиром, и его смерть должна нарушить деятельность "Аль-Каиды", завил Кук.

Тем временем йеменские правительственные источники сообщили, что продолжаются ожесточенные бои в районе пролива Баб эль-Мандеб в западной части Йемена.

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