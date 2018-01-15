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Ближний Восток

Аббас на ЦС ООП: "Израиль не имеет отношения к сионизму"

время публикации: 14 января 2018 г., 21:13 | последнее обновление: 14 января 2018 г., 23:02 блог версия для печати фото
Аббас на ЦС ООП: "Израиль не имеет отношения к сионизму"
Аббас на ЦС ООП: "Израиль не имеет отношения к сионизму"
Аббас на ЦС ООП: "Израиль не имеет отношения к сионизму"

В воскресенье, 14 января, в Рамалле открылась 28-сессия Центрального совета Организации освобождения Палестины. Выступая на этом форуме, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сделал несколько "программных" заявлений. За ходом сессии следит информационное агентство Wafa.

Аббас заявил, что палестинский народ переживает судьбоносный момент, от которого зависит его будущее. "Мы все здесь находимся, чтобы защитить Иерусалим. Палестинский народ не допустит повторения ошибок прошлого. Он никому не доверит решение своей судьбы, не подчинится ничьему диктату", - сказал глава ПНА.

Аббас заявил, что Восточный Иерусалим может быть столицей только Палестинского государства.

Глава ПНА также объявил, что не позволит США навязать Рамалле "сделку века" и не нуждается в посредничестве Вашингтона. "Я видел, Трамп написал в "твиттер", что не переведет деньги, пока мы не вернемся за стол переговоров. Где он мне это сообщил: по телефону? По телевизору? Когда мы вообще отказывались от переговоров?", - спросил Аббас и выругался по-арабски. По его словам, переговоры с Израилем продолжатся только под эгидой ООН, без участия США.

Махмуд Аббас также сказал, что палестинская администрация продолжит выступать за отмену декларации Бальфура. По его словам, Израиль является колониальным проектом, не имеющим отношения к сионизму. С трибуны ЦС ООП он заявил, что еврейское государство было создано для продвижения интересов европейцев на Ближнем Востоке.

По словам Махмуда Аббаса, Рамалла также не потерпит вмешательства в свои дела и других арабских государств.

Он также заверил участников сессии, что его администрация не прекратит выплату пособий семьям "шахидов" и террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.

Центральный совет ООН является расширенным руководящим органом ООП, который созывается между сессиями Национального совета Палестины (парламента в изгнании). Сессия ЦС ООН продлится два дня.



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