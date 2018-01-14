В южном Ливане взорван автомобиль представителя ХАМАСа

В воскресенье, 14 января, в районе Аль-Бустан аль-Кабир в Сайде, южная часть побережья Ливана, прогремел взрыв. Как сообщает телеканал "Аль-Манар", был взорван автомобиль.

Агентство Maan сообщало, что в результате взрыва погиб представитель палестинского "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) Абу Хамза Хамдан, позже было опубликовано исправленное сообщение о том, что он ранен. "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, заявлял, что среди пострадавших нет представителей руководства этой организации, но затем подтвердил сведения о том, что пострадал представитель этой организации.

Источники в Ливане сообщили, что в больницу Сайды был доставлен Мухаммад (Абу Хамза) Хамдан, родной брат одного из лидеров ХАМАСа Усамы Хамдана. Представитель ХАМАС Али Баракэ утверждал, что брат Усамы не пострадал в результате этого инцидента, но эти сведения опровергнуты ливанскими источниками. Сам Усама Хамдан, член политбюро ХАМАСа, в настоящее время находится в Бейруте, говорит Баракэ.

Представитель ХАМАСа в Сайде Айман Шана заявил, что в результате взрыва был легко ранен в ногу активист этой организации Мухаммад Хамдан. ХАМАС опубликовал фотографию Мухаммада Хамдана, на которой видно, что он действительно легко ранен.

Сайт телеканала "Аль-Маядин" публиковал кадры, на которых рядом с местом взрыва видны оторванные конечности. Но позже стало очевидно, что были показаны кадры с другого места происшествия.

Судя по имеющейся информации, белый BMW Мухаммада Хамдана взорвался на стоянке около дома. ХАМАС заявляет, что взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Ливанские СМИ публикуют предварительные выводы экспертизы: взорвалась бомба мощностью около 0,5 кг ТНТ.

Телеканал "Аль-Маядин" передает, что в момент взрыва над Сайдой был замечен израильский самолет.

ХАМАС возложил на Израиль ответственность за покушение на Мухаммада Хамдана.

من مكان انفجار السيارة المفخخة في مدينة صيدا جنوب لبنان قبل قليل. pic.twitter.com/YpiDjUpste — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) January 14, 2018

Отметим, что Мухаммад Хамдан, младший брат Усамы Хамдана, играет заметную роль как представитель ХАМАСа не только в Ливане, но и в Европе. Так, например, еще в 2006 году он представлял эту террористическую организацию парламентариям в Норвегии, хотя позже заявлял, что выступал на этой встрече исключительно в качестве переводчика.





