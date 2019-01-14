Около Тегерана разбился самолет Boeing 707, есть жертвы

Транспортный самолет Boeing 707 с девятью членами экипажа на борту разбился в аэропорту "Фатх" в окрестностях Тегерана. Согласно армейской пресс-службе, самолет, принадлежащий вооруженным силам Ирана, направлялся из Бишкека с грузом мяса.

Иранские СМИ сообщают, что обнаружены тела семи человек, находившихся на борту. Судьба остальных пока неизвестна.

Диспетчеры потеряли связь с самолетом, когда, в тяжелых погодных условиях, он пошел на посадку в аэропорту города Каредж, расположенного рядом с Тегераном.

По ошибке пилот начал садиться в аэропорту "Фатх", не предназначенном для приема больших самолетов. Boeing 707 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в забор, отделяющий летное поле от жилого района. Нескольким зданиям нанесен ущерб.

Агентство Fars публикует видео спасательных работ на месте крушения. На нем видно, что хвостовое оперение самолета сильно обгорело, пламя выбивается и из фюзеляжа.

Иран – одна из немногих стран, до сих пор эксплуатирующих самолеты Boeing 707, впервые поднявшиеся в воздух более 60 лет назад. Эти самолеты были закуплены еще до Исламской революции 1979 года. Из-за санкций они не получали должного технического обслуживания.