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Ближний Восток

ImageSat подтверждает: Иран готовится к запуску космических спутников

время публикации: 17:59 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати фото
ImageSat: Иран готовится к запуску космического спутника
ImageSat: Иран готовится к запуску космического спутника
ImageSat: Иран готовится к запуску космического спутника

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показана стартовая площадка Космического центра имени Хомейни в северной иранской провинции Семнан.

Снимки были сделаны 11-12 января 2019 года. По оценке экспертов ImageSat, на них можно видеть продвинутый этап подготовки к запуску спутников, так как пусковая установка уже находится на месте сборки и проводятся испытания. Отмечается также, что площадка подготовлена к установке ракеты на стартовой площадке.

Отметим, что 10 января президент Исламской республики Иран Хасан Роухани заявил, что в ближайшие недели ракеты иранского производства выведут на орбиту два спутника. Заявление было сделано на церемонии, посвященной памяти бывшего главы государства Ахбара Хашеми Рафсанджани. "Достижение нашей оборонной промышленности, технологии, разработанные нашими инженерами – вот наследие аятоллы Хашеми Рафсанджани. Ракеты – оружие нашей обороны, мы гордимся ими", – сказал он.

Эксперты полагают, что "мирная космическая программа" Исламской республики Иран – прикрытие военных разработок. Ракеты-носители, используемые для запуска спутников, – межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести и ядерную боеголовку.

Ракетные разработки стали одной из причин, заставивших администрацию США выйти из договора о судьбе иранской ядерной программы и ввести санкции в отношении Тегерана. Режим атолл настаивает, что это суверенное право Ирана.

В декабре 2018 года "Корпус стражей Исламской революции" провел испытания баллистической ракеты. С соответствующим заявлением выступал командующий воздушно-космическими войсками КСИР генерал Амирали Хаджизаде, подчеркнувший, что ракетные испытания будут продолжаться. Он также сообщил, что Иран проводит 50 испытаний ракет ежегодно.

Летом 2017 года иранцы испытали ракету-носитель "Симорг". Запуск осуществлялся с космодрома имени Хомейни. В Тегеране объявляли о том, что испытания прошли успешно. Утверждалось, что эта ракета предназначена для вывода на орбиту спутников и способна доставить спутник массой до 250 кг на орбиту до 50 км.

Тегеран ранее запустил в космос несколько спутников (первый иранский спутник "Омид" был выведен на орбиту в феврале 2009 года), а также заявлял об успешном космическом полете обезьяны.

США, Израиль и другие страны полагают, что космическая программа Ирана – не более, чем маскировка разработок межконтинентальных баллистических ракет. Ракетные разработки не запрещены венскими соглашениями, однако подпадают под действия резолюций ООН.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 января 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 декабря 2018 г.
Опубликованы спутниковые снимки объектов в Сирии, атакованных 25 декабря
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 декабря 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 декабря 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 декабря 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 ноября 2018 г.
Данные израильского спутника: С-300 в Сирии еще не развернуты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 сентября 2018 г.
Опубликованы видео и спутниковые снимки объекта, уничтоженного под Латакией
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 мая 2018 г.
The New York Times: Иран, возможно, продолжает разработку ракет большой дальности





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