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Ближний Восток

Пентагон сообщил о ликвидации лидера группировки "ИГ-Хорасан"

время публикации: 22:43 | последнее обновление: 23:02 блог версия для печати фото
Пентагон сообщил о ликвидации лидера группировки "ИГ-Хорасан"

Представитель Пентагона Дана Уайт заявила в пятницу, 14 июля, что в афганской провинции Кунар военнослужащими США уничтожен Абу Сайед, лидер группировки "ИГ-Хорасан", связанной с "Аль-Каидой", сообщает CNN.

Абу Сайед был ликвидирован во время удара, нанесенного по штаб-квартире группировки 11 июля. Вместе с ним погибли еще несколько высокопоставленных членов организации "ИГ-Хорасан".

Группировка "Хорасан", названная так в честь обширной территории на востоке современного Ирана, состоит из боевиков "Аль-Каиды", воевавших в Пакистане и Афганистане. Данная группировка тесно сотрудничает с "Фронтом ан-Нусра".

Напомним, в конце апреля в афганской провинции Нангархар был уничтожен лидер "ИГ" Абдул Хасиб. Помимо него были убиты около 30 боевиков.

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