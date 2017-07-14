14 июля 2017 г.
последняя новость: 17:31
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:18 На египетском курорте Хургада в результате нападения погибли две туристки из Украины
14:58 Russia Today: пропавшая семья из России задержана при попытке незаконно попасть в Сирию
13:46 Госдума РФ ратифицировала протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы в Сирии
11:56 Теракт в Гизе: погибли 5 египетских полицейских
09:06 В ходе операции ЦАХАЛа в Бейт-Лехеме был убит 18-летний местный житель
07:48 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 июля
01:14 В Турции пропала семья из Саратовской области
20:56 Макрон: Франция больше не настаивает на уходе Башара Асада
15:47 ОАЭ пожаловались ООН на антисемитизм "Аль-Джазиры"
15:32 В Саудовской Аравии запатентован зонтик с кондиционером
Ближний Восток

На египетском курорте Хургада в результате нападения погибли две туристки из Украины

время публикации: 17:18 | последнее обновление: 17:55 блог версия для печати фото
На египетском курорте Хургада в результате нападения погибли двое украинских туристов

В пятницу, 14 июля, около 16:00, в гостинице одной из деревень, расположенных в туристическом центре Хургада (примерно в 400 км к югу от Каира), было совершено нападение на туристов. В результате нападения погибли две туристки из Украины. Еще 4 человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пока неизвестно, о гражданах каких стран идет речь. О состоянии раненых также не сообщается.

Как сообщает Associated Press, министерство внутренних дел Египта уже подтвердило информацию о нападении.

По данным предварительного расследования, нападавший был один. Он пробрался в отель с соседнего пляжа и напал на туристов. Злоумышленник успел ранить 6 человек прежде, чем его задержала полиция.

Пока не ясно, идет ли речь о теракте или о преступлении на криминальной почве.

Подробности уточняются.

Напомним, несколькими часами ранее пятеро сотрудников полиции Египта погибли в результате теракта, совершенного неизвестными в районе Гизы, к юго-западу от Каира.

На текущий момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июля 2017 г.
Теракт в Гизе: погибли 5 египетских полицейских
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 июля 2017 г.
В Гизе уничтожены разыскиваемые боевики
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 июля 2017 г.
Теракт на севере Синайского полуострова: погибли два полицейских, еще девять ранены
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 июля 2017 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт возле Рафаха
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2017 г.
"Аль-Джазира": в результате теракта возле Рафаха погибли более двадцати человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июня 2017 г.
В Египте ликвидированы боевики группировки "Хасм"







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017