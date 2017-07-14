На египетском курорте Хургада в результате нападения погибли две туристки из Украины

В пятницу, 14 июля, около 16:00, в гостинице одной из деревень, расположенных в туристическом центре Хургада (примерно в 400 км к югу от Каира), было совершено нападение на туристов. В результате нападения погибли две туристки из Украины. Еще 4 человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пока неизвестно, о гражданах каких стран идет речь. О состоянии раненых также не сообщается.

Как сообщает Associated Press, министерство внутренних дел Египта уже подтвердило информацию о нападении.

По данным предварительного расследования, нападавший был один. Он пробрался в отель с соседнего пляжа и напал на туристов. Злоумышленник успел ранить 6 человек прежде, чем его задержала полиция.

Пока не ясно, идет ли речь о теракте или о преступлении на криминальной почве.

Подробности уточняются.

Напомним, несколькими часами ранее пятеро сотрудников полиции Египта погибли в результате теракта, совершенного неизвестными в районе Гизы, к юго-западу от Каира.

На текущий момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.