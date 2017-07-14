14 июля 2017 г.
последняя новость: 13:19
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:56 Теракт в Гизе: погибли 5 египетских полицейских
09:06 В ходе операции ЦАХАЛа в Бейт-Лехеме был убит 18-летний местный житель
07:48 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 июля
01:14 В Турции пропала семья из Саратовской области
20:56 Макрон: Франция больше не настаивает на уходе Башара Асада
15:47 ОАЭ пожаловались ООН на антисемитизм "Аль-Джазиры"
15:32 В Саудовской Аравии запатентован зонтик с кондиционером
14:08 Реклама нового приложения оскорбила иорданских таксистов
12:49 США признали: в Ракке действуют американские коммандос
11:45 Тиллерсон возвращается в Катар
Ближний Восток

Теракт в Гизе: погибли 5 египетских полицейских

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:56 блог версия для печати

5 сотрудников полиции Египта погибли в результате теракта, совершенного неизвестными в районе Гизы к юго-западу от Каира.

На текущий момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, что 9 июля египетская полиция ликвидировала в Гизе, к западу от Каира, двух боевиков террористической группировки "Хасм". Согласно официальным сообщениям, они открыли огонь по полицейским и были уничтожены ответным огнем.

Исламистская группировка "Хасм" совершила несколько терактов в районе Каира и Александрии. Обычно ее жертвами становились представители системы правосудия, военнослужащие и полицейские.

В июне 2017 года два боевика группировки, которая, как утверждается, связано с движением "Братья-мусульмане", были уничтожены в Александрии. Тогда также сообщалось, что джихадисты открыли огонь первыми.

Также 9 июля в результате взрыва в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова погибли два сотрудника полиции Египта, еще девять получили ранения.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 июля 2017 г.
В Гизе уничтожены разыскиваемые боевики
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 июля 2017 г.
Теракт на севере Синайского полуострова: погибли два полицейских, еще девять ранены
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 июля 2017 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт возле Рафаха
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2017 г.
"Аль-Джазира": в результате теракта возле Рафаха погибли более двадцати человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июня 2017 г.
В Египте ликвидированы боевики группировки "Хасм"







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017