14 июля 2017 г.
последняя новость: 09:06
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:06 В ходе операции ЦАХАЛа в Бейт-Лехеме был убит 18-летний местный житель
07:48 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 июля
01:14 В Турции пропала семья из Саратовской области
20:56 Макрон: Франция больше не настаивает на уходе Башара Асада
15:47 ОАЭ пожаловались ООН на антисемитизм "Аль-Джазиры"
15:32 В Саудовской Аравии запатентован зонтик с кондиционером
14:08 Реклама нового приложения оскорбила иорданских таксистов
12:49 США признали: в Ракке действуют американские коммандос
11:45 Тиллерсон возвращается в Катар
10:13 В "освобожденном" Мосуле возобновились бои
Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 июля

время публикации: 07:48 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 14 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны четверо палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. Теракт в Иерусалиме: есть раненые, нападавшие нейтрализованы. Подробности

08:00. Во время операции в лагере беженцев Дахайше в Бейт-Лехеме израильские военные подверглись нападению со стороны группы молодых арабов, которые бросали в солдат самодельные гранаты и камни. Военные открыли огонь на поражение. Палестинские СМИ сообщают, что в ходе столкновения был убит 18-летний Бераа Хамада.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 июля 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 июля







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017