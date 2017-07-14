Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 14 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны четверо палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. Теракт в Иерусалиме: есть раненые, нападавшие нейтрализованы. Подробности

08:00. Во время операции в лагере беженцев Дахайше в Бейт-Лехеме израильские военные подверглись нападению со стороны группы молодых арабов, которые бросали в солдат самодельные гранаты и камни. Военные открыли огонь на поражение. Палестинские СМИ сообщают, что в ходе столкновения был убит 18-летний Бераа Хамада.