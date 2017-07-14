Госдума РФ ратифицировала протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы в Сирии

В пятницу, 14 июля, Государственная дума РФ ратифицировала протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Протокол был подписан 18 января этого года в Дамаске. Он регулирует условия нахождения на территории Сирии российской авиагруппы с вооружением, военной и спецтехникой, а также объектами жизнеобеспечения с необходимыми запасами материальных средств и другого имущества.

В документе подтверждается право собственности России в отношении движимого имущества авиагруппы и объектов инфраструктуры, размещенных на аэродроме Хмеймим. Особое внимание в протоколе уделяется вопросам российской юрисдикции в отношении личного состава авиагруппы, подрядчиков и их представителей, являющихся гражданами РФ.

Сирия уже ратифицировала протокол. Он, как и соглашение, будет действовать 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды.

Как сообщает РИА Новости, ранее член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк заявил о том, что ратификация данного протокола позволит максимально эффективно реализовывать потенциал российского контингента и предотвратить распространение террористической угрозы в регионе.