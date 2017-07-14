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Ближний Восток

Russia Today: пропавшая семья из России задержана при попытке незаконно попасть в Сирию

время публикации: 14:58 | последнее обновление: 14:58 блог версия для печати фото
На турецко-сирийской границе

В Турции были задержаны жительница Саратовской области Светлана Уханова, ее двое детей и гражданский муж Евгений Каачари. Как сообщает в пятницу, 14 июля, российский телеканал Russia Today, семья пыталась незаконно попасть на территорию Сирии.

По сведениям телеканала, местные власти отправили семью в миграционную тюрьму в городе Антакья по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам.

Родственники задержанных рассказали Russia Today о том, что они уже около месяца разыскивают семью. Поиски пропавших организовал Сергей, бывший муж Светланы. Он утверждает, что она обманом увезла с собой их общую дочь.

По словам Валерия Уханова, бывшего свекра Светланы, в середине июня его сноха со своим гражданским мужем и двумя детьми поехала на отдых в Анкару, где живет ее двоюродная сестра. Однако вместо Анкары они прилетели в Стамбул. Затем связь с ними была потеряна.

Через некоторое время Сергей полетел в Стамбул и обратился в турецкий МИД и полицию с заявлением о том, что пропали люди. По утверждению Валерия, Светлана в последнее время сильно изменилась. Женщина приняла ислам, увлеклась радикальными течениями религии, что и привело к разрыву отношений с Сергеем.

Спустя неделю родственники получили сообщение от Евгения Каачари, который сообщал о том, что у семьи все хорошо, и просил не поднимать шумиху. Однако затем выяснилось, что Светлану задержали при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Теперь Сергей пытается забрать свою дочь, однако, турецкие власти не отдают ему ребенка, заявляя, что девочка хочет остаться с матерью.

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