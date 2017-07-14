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Ближний Восток

В Турции пропала семья из Саратовской области

время публикации: 01:14 | последнее обновление: 01:19 блог версия для печати фото
В Турции пропала семья россиян

Российское посольство в Анкаре выясняет у властей Турции судьбу семьи россиян, пропавших на территории страны, передает РИА Новости.

Как сообщил агентству в четверг, 13 июля, исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков, о пропаже жителей Саратовской области Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Кочаари и ее дочерей заявили родственники.

"Посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны. В случае принятия решения о депортации мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", – сказал Лешуков.

По информации газеты "Комсомольская правда", Уханова со своими детьми и мужем были задержаны турецкими властями и содержатся в миграционной тюрьме в городе Антакья.

Россияне пытались нелегально перейти турецко-сирийскую границу, чтобы присоединиться к радикальным исламистам, пишет издание.

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