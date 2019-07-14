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Ближний Восток

Со спутника запечатлены прибывшие в Турцию С-400. Снимки ImageSat

время публикации: 20:56 | последнее обновление: 21:23 блог версия для печати фото
Со спутника запечатлены прибывшие в Турцию С-400. Снимки ImageSat
Со спутника запечатлены прибывшие в Турцию С-400. Снимки ImageSat
Со спутника запечатлены прибывшие в Турцию С-400. Снимки ImageSat

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых запечатлены прибывшие из России в Турцию транспортные средства, являющиеся частью зенитно-ракетных комплексов С-400.

В сообщении компании говорится: 12 июля на авиабазу Мюртед в провинции Анкара транспортным самолетом "Антонов-124" были доставлены транспортные средства, являющиеся частью С-400. С помощью снимков удалось обнаружить две пусковые установки, подъемный кран и пять вспомогательных транспортных средств.

Эксперты ImageSat International отмечают, что радиолокационные системы обнаружить не удалось, и они, по всей видимости, будут поставлены в Турцию следующей партией.

Напомним: 12 июля министерство обороны Турции официально сообщило, что на авиабазу Мюртед в провинции Анкара доставлена из России первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

В тот же день агентство Reuters сообщило, что министр обороны США Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар обсудили начало поставок ЗРК. Планировалась пресс-конференция по итогам этого обсуждения. Но в Пентагоне заявили, что пресс-конференции не будет.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Трамп обещал ему не вводить экономические санкции против Турции в случае приобретения российских ЗРК. Сам Трамп заявил, что в сложившейся ситуации виноват предшественник, отказавшийся поставлять Турции ЗРК Patriot.

Однако 13 июля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США подготовила пакет санкций, но президент Трамп еще не подписал документ. Официально о санкциях будет объявлено в конце недели – после того, как Турция отметит третью годовщину провала путча 2016 года.

14 июля председатель комитета по международным делам российской Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что поставки С-400 не ограничатся Турцией, а государства региона получат и более современное оружие.

"Турция - это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать", - сообщил он телеканалу RT.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июля 2019 г.
Слуцкий: Россия поставит на Ближний Восток более совершенное оружие, чем С-400
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июля 2019 г.
Bloomberg: США готовят санкции против Турции из-за поставок С-400
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июля 2019 г.
Минобороны Турции: из России доставлена первая партия ЗРК С-400
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 июня 2019 г.
МИД Ирана: Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400





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