Самоубийцы "Исламского государства": россиян больше, чем палестинцев

Расположенный в Гааге Международный центр по борьбе с терроризмом опубликовал отчет, посвященный применению смертников террористической группировкой "Исламское государство".

Согласно документу, посвященному периоду с конца 2015 года по конец 2016 года, вследствие военных поражений использование самоубийц в Сирии и Ираке резко возросло. При этом 74% смертников – уроженцы Ирака и Сирии, остальные – иностранные боевики.

184 взорвавшихся террориста использовали боевое имя "аль-Ираки", 104 – "аш-Шами", что указывает на сирийское происхождение. Еще 196 человек были известны как "аль-Ансари", то есть как местные, без указания гражданства.

Среди представителей других государств лидерами стали граждане Таджикистана, совершившие 27 терактов. Второе место делят выходцы из Саудовской Аравии и Марокко. Их имена встречаются в списке по 17 раз.

За ними в списке тунисцы (14 человек), россияне (13 смертников), египтяне, совершившие 11 терактов, палестинцы (девять боевиков), иранцы и китайцы (по шесть), ливийцы и иорданцы (по четыре смертника).





