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Ближний Восток

Министр по делам заключенных: ООП не прекратит выплаты семьям осужденных

время публикации: 13:56 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати фото
Родственники палестинских заключенных
Родственники палестинских заключенных
Министр по делам заключенных: ООП не прекратит выплаты семьям осужденных

Министр по делам палестинских заключенных в правительстве Палестинской администрации Иса Карака заявил редакции сайта Ynet, что Организация Освобождения Палестины не прекратит выплаты семья заключенных, так как подобный шаг был бы разрушительным для палестинской администрации.

Тем самым Карака опроверг заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявившего 13 июня на заседании комиссии Сената по иностранным делам, что Палестинская национальная администрация прекратила выплачивать пособия семьям террористов.

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По словам Тиллерсона, изменение в этом вопросе последовало после встреч президента США Дональда Трампа и его с главой ПНА Махмудом Аббасом в Вашингтоне. "Мы были совершенно недвусмысленны в этом вопросе и дали понять палестинцам, что подобная практика неприемлема, – сказал Тиллерсон. – Палестинская администрация обязана прекратить выплачивать пособия семьям террористов и тех, кто осужден за насильственные действия в отношении других людей".

Госсекретарь США отметил, что прекращение выплат пособий семьям террористов являлось одним из условий премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу возобновления переговоров с ПНА.

В мае 2017 года Сенат внес в пункт о выделении финансовой помощи Палестинской автономии параграф, предусматривающий сокращение помощи на сумму зарплат, которые палестинское руководство выплачивает семьям находящихся в израильских тюрьмах террористов.



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// NEWSru.co.il // В мире // 14 июня 2017 г.
Рекс Тиллерсон: "ПНА прекратила выплачивать пособия семьям террористов"







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Среда, 14 июня 2017 г.
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