СМИ: Россия попросила Израиль не воевать в Сирии во время "мондиаля"

Власти России обратились к руководству Израиля с просьбой не проводить военные операции в Сирии во время проведения в РФ чемпионата мира по футболу, пишет в газете "Исраэль а-Йом" журналист Йоав Лимор.

В публикации утверждается, что с аналогичными просьбами Москва обратилась и к другим странам, действующим в регионе. По всей видимости, речь идет о США и других участниках западной коалиции, Иране, Турции и Ираке.

Автор статьи пишет, что нынешний "мондиаль" является "личным проектом" президента России Владимира Путина, который не хочет, чтобы события в Сирии отвлекали мировую общественность от чемпионата.

По сведениям "Исраэль а-Йом", израильское руководство с пониманием отнеслось к просьбе России и постарается поддерживать "низкий профиль" во время чемпионата мира по футболу. В то же время, отмечается, что Иран продолжает действовать в Сирии, а Израиль декларировал "нулевую терпимость" к любым провокациям со стороны иранских вооруженных сил.

Напомним, что финальный турнир ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля.





