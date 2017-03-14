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Ближний Восток

Reuters: на западе Египта появился российский спецназ

время публикации: 06:31 | последнее обновление: 06:49 блог версия для печати фото
Reuters: на авиабазе в Сиди Баррани, на западе Египта, примерно в 100 км от границы с Ливией, появились российские военные специалисты
Генерал Халифа Хафтар
Российские военные готовят мини-БПЛА к взлету (иллюстрация)

Во вторник, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на египетские и американские источники сообщило, что на авиабазе в Сиди Баррани, на западе Египта, примерно в 100 км от границы с Ливией, появились российские военные специалисты, у которых есть беспилотные летательные аппараты.

Авторы публикации Фил Стюарт, Идрис Али и Лин Нойхед отмечают, что присутствие российских военных в этом регионе вызывает озабоченность властей США, так как речь может идти о попытке России поддержать ливийского генерала Халифу Хафтара, на которого Москва делает ставку. 3 марта Хафтар понес поражение в боях с "Бригадами обороны Бенгази" за нефтяные порты, которые контролировались его подразделениями.

По сведениям египетских источников, на базу в Сиди-Баррани прибыли 22 военнослужащих российского спецназа. Сообщается, что в начале февраля российские военные появились и на другой египетской базе – в Марса Матрух.

Министерство обороны России от комментариев воздержалось. Власти Египта опровергли сообщения о присутствии российских или каких-либо других иностранных военных на египетской территории.

Генерала Халифу Хафтара в государственных российских СМИ называют противником исламистов. РИА Новости пишет, что войска под его командованием ведут борьбу с группировкой "Исламское государство" в городе Бенгази. Хафтар в 2016 году посетил Москву в июне и в ноябре для встреч с главами российского МИД и минобороны, а также секретарем Совбеза. По словам командующего, поставки вооружений не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.



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