Израильскую модель по ошибке пригласили в Бейрут для рекламы нижнего белья

Известная в арабских странах компания, выпускающая нижнее белье для женщин под брендом Femi9, хотела бы, чтобы достоинства ее продукции продемонстрировала Шир Эльмалиах. Манекенщице, которую представляют многие международные агентства, было отправлено приглашение прилететь в Бейрут для съемок в рекламе.

Но, как пишет сайт L'Orient le jour, саудовский бренд столкнулся с неожиданной сложностью: Шир Эльмалиах – израильтянка.

Поскольку между Израилем и Ливаном нет дипломатических отношений, приехать модель в Бейрут не смогла бы. Однако, чтобы сгладить неловкую ситуацию, модель ответила, что не сможет принять участие в съемках из-за слишком плотного графика работы.

27-летняя Шир Эльмалиах работала в Италии и США, снималась для американского мужского журнала "708". Была замужем за футболистом Эльрои Коэном ("Маккаби", Петах-Тиква). Участвовала в телешоу "Мама Лига" на 10-м канале израильского ТВ. В 2013 году клип с ее участием на телеканале Fashion TV был признан одним из лучших редакцией Midnight Hot.





