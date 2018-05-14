18+
14 мая 2018 г.
последняя новость: 08:30
Помпео переговорит с Европой
Черные лебеди мировой политики
Бахрейн поддерживает Израиль
Санкции против Ирана и цены на нефть
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:47 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 мая
07:32 В Каире руководство ХАМАСа предупредили: израильтяне готовы к "точечным ликвидациям"
19:55 Возобновились беспорядки на границе с Газой
16:39 Делегация ХАМАС во главе с Ханийей прибыла в Каир
15:54 Имам, враг вакцинации, возглавил минздрав хуситов
14:33 Роухани сообщил, на каких условиях Иран не выйдет из соглашений
13:50 Турция отказалась пропускать в Джараблус конвой с сирийскими джихадистами
12:27 Kuwait Times: Иерусалим стоит на землях Вакфа, принадлежащих арабам
11:12 Выборы в Ираке: коррупция, курды и Иран
10:23 ПНА возмущена: пропалестинская декларация провалена из-за раскола в ЕС
Загрузка...
Ближний Восток

В Каире руководство ХАМАСа предупредили: израильтяне готовы к "точечным ликвидациям"

время публикации: 07:32 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото
Исмаил Ханийя
КПП "Рафах"
В Каире руководство ХАМАСа предупредили: израильтяне готовы к "точечным ликвидациям"

В воскресенье, 13 мая, делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро этой террористической организации Исмаилом Ханийей прибыла в Каир для переговоров с египетским руководством. Одной из центральных стала встреча Ханийи с главой общей разведки Египта Аббасом Камелем.

Главными темами обсуждения были бедственная ситуация в секторе Газы, работа пограничного перехода Рафах, "марш возвращения" и проведение акций протеста против переноса посольства США в Иерусалим.

Как сообщают египетские СМИ, власти Египта пытаются оказать давление на руководство ХАМАСа, предупреждая, что попытки массового прорыва границы с Израилем могут иметь крайне негативные последствия.

Кроме того, египтяне рекомендуют ХАМАСу ограничиться исключительно мирными протестами против переноса посольства США в Иерусалим (новое посольство открывается 14 мая), так как и американцы, и израильтяне готовы к самым решительным действиям против руководства ХАМАСа.

После переговоров Ханийи и Камеля в египетских СМИ и социальных сетях была распространена информация о том, что египетская разведка проинформировала делегацию ХАМАСа о готовности Израиля ликвидировать руководство этого движения в случае резкого обострения конфликта.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2018 г.
ЦАХАЛ готовится к попыткам массового прорыва границы из сектора Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 мая 2018 г.
Делегация ХАМАС во главе с Ханийей прибыла в Каир







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 14 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018