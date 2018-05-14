В Каире руководство ХАМАСа предупредили: израильтяне готовы к "точечным ликвидациям"

В воскресенье, 13 мая, делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро этой террористической организации Исмаилом Ханийей прибыла в Каир для переговоров с египетским руководством. Одной из центральных стала встреча Ханийи с главой общей разведки Египта Аббасом Камелем.

Главными темами обсуждения были бедственная ситуация в секторе Газы, работа пограничного перехода Рафах, "марш возвращения" и проведение акций протеста против переноса посольства США в Иерусалим.

Как сообщают египетские СМИ, власти Египта пытаются оказать давление на руководство ХАМАСа, предупреждая, что попытки массового прорыва границы с Израилем могут иметь крайне негативные последствия.

Кроме того, египтяне рекомендуют ХАМАСу ограничиться исключительно мирными протестами против переноса посольства США в Иерусалим (новое посольство открывается 14 мая), так как и американцы, и израильтяне готовы к самым решительным действиям против руководства ХАМАСа.

После переговоров Ханийи и Камеля в египетских СМИ и социальных сетях была распространена информация о том, что египетская разведка проинформировала делегацию ХАМАСа о готовности Израиля ликвидировать руководство этого движения в случае резкого обострения конфликта.