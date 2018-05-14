"Великое шествие" на границе Газы: десятки убитых, тысячи пострадавших

Министерство здравоохранения Газы сообщает о 41 убитом и примерно 2000 пострадавших в ходе "великого шествия" на границе в рамках "марша возвращения", инициированного ХАМАСом и "Исламским джихадом". Многие раненые в тяжелом или критическом состоянии.

Информация о погибших начала поступать около полудня, и сведения о новых жертвах публикуются несколько раз в час.

По оценкам израильской армии, 14 мая в провокациях на границе Газы участвуют от 30 до 40 тысяч жителей сектора, собравшихся на примерно 20 пунктах сбора. На этот день ХАМАС наметил массовый прорыв границы.

Эта акция, приуроченная к "Дню накбы" и открытию посольства США в Иерусалиме, финансировалась Ираном, заявляют израильские власти.

Ситуацию вдоль границы контролируют израильские беспилотные самолеты и снайперы.

ХАМАС заявляет, что ЦАХАЛ применяет авиатехнику для поджогов приграничных территорий, чтобы не допустить прорыва границы, а также использует мультикоптеры для сброса баллонов со слезоточивым газом.

В ходе столкновений легкое ранение получил один израильский военнослужащий. Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

ЦАХАЛ заявляет о предотвращении попытки террористов заложить взрывное устройство у разделительного забора на самом южном участке границы сектора Газы. Открыв огонь на поражение, военнослужащие ликвидировали трех террористов, пытавшихся заложить фугас.

ХАМАС утверждает, что военные обстреляли из артиллерийских орудий "мирных демонстрантов" в районе аль-Туффа, есть жертвы.

Министерство внутренних дел Газы называет имена некоторых убитых в ходе "марша": Анас Хамдан Кудэйх (21), Мусаб Юсуф Ибрагим Абу Лайла (29, офицер "военной разведки"), Джихад Муфид Абд аль-Муним аль-Фарра (30), Фади Абу Салах (около 30), Муса ас-Саммак (офицер "внутренней безопасности", сын одного из лидеров ХАМАСа), Алаа Хатиб, Муса Джабар Абу Хасанейна (офицер "гражданской обороны"), Шаэр Мадхун, Мутасим Абу Лули, Муатаз ан-Нуна (офицер "внутренней безопасности"), Джихад Муса, Махмуд Яхья Хусейн.

Один из лидеров "Исламского джихада" в Газе Халид аль-Батш 14 мая принял участие в "марше возвращения" на границе сектора Газы. Ему была оказана медицинская помощь в связи с поражением слезоточивым газом. Судя по опубликованным фотографиям, Халид аль-Батш, являющийся одним из организаторов "марша", не пострадал всерьез. Но и его имя было внесено минздравом Газы в список "раненых".

Около 15:00 самолеты израильских ВВС нанесли ракетный удар по объекту террористической организации ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газы. Удар стал ответом на обстрел расположенного возле границы сектора подразделения ЦАХАЛа из огнестрельного оружия. Также по цели в Газе были выпущены несколько танковых снарядов.

Примерно в 15:30 ВВС ЦАХАЛа нанесли новый удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Источники в секторе утверждают, что с воздуха были выпущены три ракеты по объекту боевиков "Фалястин" на севере сектора. Незадолго до того террористы выпустили минометный снаряд по находящемуся рядом с границей сектора подразделению ЦАХАЛа. В результате разрыва снаряда никто не пострадал и не был причинен ущерб.

Около 16:00 поступила информация о попытке трех групп вооруженных боевиков прорваться на территорию контрольно-пропускного пункта "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

После 16:30 из Газы сообщили, что ХАМАС призывает участников "марша" покинуть приграничную зону.

После начала "маршей" 30 марта были убиты около 80 участников такого рода акций, около 10000 были травмированы (в основном, речь идет об отравлениях дымом и поражениях слезоточивым газом). Почти все погибшие были молодыми мужчинами, многие из них являлись боевиками террористических группировок.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что руководство террористической организации ХАМАС обещало выплатить по 100 долларов каждой семье, которая придет 14 мая к забору безопасности на границе сектора для участия в "марше возвращения". Напомним, что ранее ХАМАС сообщил о выплате 500 долларов тяжелораненым и по 200 долларов раненым в состоянии средней степени тяжести.





