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14 мая 2019 г.
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Ближний Восток

ХАМАС угрожает сорвать перемирие, если положение заключенных не изменится

время публикации: 09:24 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати фото
ХАМАС угрожает сорвать перемирие, если положение заключенных не изменится
ХАМАС угрожает сорвать перемирие, если положение заключенных не изменится
ХАМАС угрожает сорвать перемирие, если положение заключенных не изменится

Несмотря на прибытие в сектор Газы катарского эмиссара Мухаммада аль-Эмади, доставившего 30 миллионов долларов, соглашение о прекращении огня с Израилем находится под угрозой. Об этом рассказал ливанской газете "Аль-Ахбар" источник в палестинской группировке ХАМАС.

Палестинские исламисты выразили удовлетворение доставкой средств, подчеркнув, что деньги облегчат гуманитарную ситуацию в Газе. Однако источник отметил, что несоблюдение Израилем договоренностей, касающихся условий содержания палестинских заключенных, могут заставить расторгнуть договор.

Собеседник издания рассказал, что посредники заверили ХАМАС: Израиль выполнит все взятые на себя обязательства, включая развитие проектов в сфере инфраструктуры и энергетики. Изменится к лучшему и положение заключенных.

Он также возмутился заявлением специального представителя ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова. Тот связал реализацию соглашения с обеспечением затишья в ближайшие две-три недели. Ранее с подобным заявлением выступил глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, заинтересованный в спокойном проведении конкурса Евровидения.

Как сообщает сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр", Младенов и аль-Эмади провели встречу, на которой обсуждались пути улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы. Эмиссар ООН заявил о необходимости снятия блокады с сектора и восстановления палестинского единства.

Катарский представитель намерен лично контролировать раздачу средств неимущим семьям. Как сообщается, 108.000 наиболее бедных семей получат помощь в размере 100 долларов каждая. Таким образом, почти 20.000.000 из доставленных аль-Эмади средств пойдет на проекты инфраструктуры, многие из которых контролируются ХАМАСом, и выплаты служащим общественного сектора ХАМАСа.

Добавим, что 15 мая палестинцы отмечают День Накбы – своей национальной катастрофы. Этим днем они считают годовщину создания государства Израиль. Как ожидается, антиизраильские манифестации примут 15 мая особо ожесточенный характер.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 мая 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 мая 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 мая 2019 г.
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