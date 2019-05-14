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Ближний Восток

Сектор Газы готовится к маршу, посвященному "дню Накбы"

время публикации: 14 мая 2019 г., 22:39 | последнее обновление: 14 мая 2019 г., 22:42 блог версия для печати фото
Сектор Газы готовится к маршу, посвященного "дню Накбы"
Сектор Газы готовится к маршу, посвященного "дню Накбы"
Сектор Газы готовится к маршу, посвященного "дню Накбы"

В течение нескольких последних дней, предшествующих "дню Накбы", ХАМАС публиковал обращения к жителям сектора Газы с призывом принять участие в "марше миллионов".

Акции протеста на границе с Израилем начнутся в среду, 15 мая, с 10 часов утра.

Начальник отдела пресс-службы ЦАХАЛа по связям с арабскими СМИ майор Авихай Эдри накануне марша обратился к жителям Газы с помощью своего блога на Facebook: "Давайте посмотрим на "достижения" маршей, сопровождавшихся насилием и анархией. Сотни убитых. Тысячи раненых. Утрата надежды. Потеря стабильности, экономический кризис, атмосфера страха и насилия. И все это - напрасно".

Армия обороны Израиля на границе с сектором приведена в состояние повышенной готовности. Вместе с тем, по информации 13-го канала ИТВ, в ЦАХАЛе решили не размещать дополнительные силы в израильских поселках на границе для их охраны.

Израильским фермерам сообщили, что утром, после оценки ситуации, они получат указания от армии, можно ли проводить полевые работы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что рано утром ЦАХАЛ перекроет для транспорта дороги, проходящие вдоль границы или, которые могут быть обстреляны из Газы.

Жителям приграничной полосы рекомендовано проявлять бдительность в связи с угрозой запуска "огненных шаров".

Жители населенных пунктов на территории Хоф Ашкелон получили предупреждение от местных властей. "Существует высокая вероятность столкновений между палестинцами и ЦАХАЛом, это может привести к ухудшению ситуации в области безопасности и новой эскалации насилия", - говорится в сообщении.

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