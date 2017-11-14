В Иране объявлено о завершении спасательной операции после землетрясения

Власти Ирана объявили о завершении спасательной операции, начатой после сильного землетрясения на западе страны, происшедшего 12 ноября. По официальным данным, пострадали жители 14 иранских провинций, больше всего – курдской провинции Керманшах.

Сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Ширин, где было зафиксировано наибольшее число жертв.

Оценка количества жертв в Иране и Ираке с вечера 13 ноября не изменилась: более 450 погибших, свыше 7100 раненых.

Ранее иранские СМИ сообщали, что к разборам завалов были привлечены два специализированных батальона, 500 спецназовцев, 20 групп криминалистов для идентификации погибших, а также кинологи.

По данным телеканала IRINN, после мощного землетрясения были зафиксированы более 150 повторных подземных толчков.

Красный полумесяц заявляет, что на территории Ирана разрушены тысячи домов, около 70 тысяч иранцев нуждаются во временном жилище.

Как сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 ноября в 20:18 на границе Ирана и Ирака (первоначально сообщалось о магнитуде 7,5-7,6). Очаг залегал на глубине 19 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 212 км к северо-востоку от Багдада. Ближайший к эпицентру населенный пункт – Халабджа (около 40 км северней эпицентра), в Иракском Курдистане. Этот город находится примерно в 10 км от границы с Ираном.

Подземные толчки ощущались во многих странах ближневосточного региона, в том числе в Израиле.

Иран и северо-восточный Ирак находятся в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26.000 человек, 30.000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены.