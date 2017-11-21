Лавров: "Присутствие Ирана в Сирии легитимно"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва не обещала обеспечить вывод проиранских формирований из Сирии.

По его словам, иранское присутствие в Сирии по приглашению законного правительства является легитимным. При этом он отметил, что, с точки зрения Кремля, нелегитимным является присутствие в Сирии сил США, которые оказывают поддержку оппозиционным формированиям.

РИА Новости отмечает, что таким образом Лавров отреагировал на заявление высокопоставленного представителя Госдепа США, который, говоря о трехстороннем меморандуме, подписанном Россией, США и Иорданией 8 ноября, заявил, что Россия якобы обязалась помочь уходу иранских и проиранских сил с юго-запада Сирии.

Отметим, что после визита в Израиль министра обороны РФ Сергея Шойгу саудовская газета "Аш-Шарак аль-Аусат" сообщила о разногласиях между Иерусалимом и Кремлем по поводу иранского присутствия на сирийско-израильской границе. Согласно этому источнику, израильское руководство призвало Россию не допустить иранского присутствия в 40-километровой приграничной зоне. И, якобы, российский министр нашел это требование чрезмерным, согласившись расширить полосу с 5 до 10-15 километров. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман опроверг эти сообщения, заявив, что никаких разногласий по буферной зоне не было.





